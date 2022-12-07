Комитет Госдумы выступил против ежегодной предновогодней выплаты пенсионерам

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам, внесенный год назад депутатами от ЛДПР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат фракции Ярослав Нилов.

Проект называется "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате" и направлен на предоставление пенсионерам материальной поддержки перед Новым годом, который они не могут достойно встретить из-за низких доходов и высоких цен. Автором инициативы был Владимир Жириновский, который указан первым в списке.

"Так получилось, что заседание комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов проходило сегодня в зале фракции ЛДПР. К сожалению, стены никак не повлияли на голосование членов комитета - наша инициатива о предновогодней пенсионной выплате отклонена. По мнению Правительства, слишком большая сумма нужна для того, чтобы поддержать перед Новым годом все категории пенсионеров", - написал Нилов.

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб заявила, что понятие "13-я пенсия" противоречит системе пенсионного страхования, которая зависит прежде всего от поступления взносов. К тому же, по оценке Счетной палаты, может потребоваться порядка 800 млн рублей на эти выплаты, что с учетом дефицита бюджета удовлетворить не получится.

Еще состоится дискуссия на пленарном заседании, добавил Нилов.

Как сообщалось, накануне был внесен другой законопроект о 13-й пенсии, который разработали депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду".

А в ноябре Правительство отклонило законопроект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам. Причиной тоже называлась нехватка средств.