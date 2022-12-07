Комитет Госдумы выступил против ежегодной предновогодней выплаты пенсионерам

07 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Комитет Госдумы выступил против ежегодной предновогодней выплаты пенсионерам

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам, внесенный год назад депутатами от ЛДПР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат фракции Ярослав Нилов.

Проект называется "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате" и направлен на предоставление пенсионерам материальной поддержки перед Новым годом, который они не могут достойно встретить из-за низких доходов и высоких цен. Автором инициативы был Владимир Жириновский, который указан первым в списке.

"Так получилось, что заседание комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов проходило сегодня в зале фракции ЛДПР. К сожалению, стены никак не повлияли на голосование членов комитета - наша инициатива о предновогодней пенсионной выплате отклонена. По мнению Правительства, слишком большая сумма нужна для того, чтобы поддержать перед Новым годом все категории пенсионеров", - написал Нилов.

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб заявила, что понятие "13-я пенсия" противоречит системе пенсионного страхования, которая зависит прежде всего от поступления взносов. К тому же, по оценке Счетной палаты, может потребоваться порядка 800 млн рублей на эти выплаты, что с учетом дефицита бюджета удовлетворить не получится.

Еще состоится дискуссия на пленарном заседании, добавил Нилов.

Как сообщалось, накануне был внесен другой законопроект о 13-й пенсии, который разработали депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду".

А в ноябре Правительство отклонило законопроект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам. Причиной тоже называлась нехватка средств.

Теги: пенсия, выплата, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети