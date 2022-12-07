Путин обсудил с президентом ОАЭ тему потолка цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Стороны обсудили тему потолка цен на нефть, сообщает Кремль.

"Отмечена эффективность совместной работы в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в этом контексте "затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья".

Напомним, ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. СМИ сообщили, что правительство России разрабатывает три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.