07 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин обсудил с президентом ОАЭ тему потолка цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Стороны обсудили тему потолка цен на нефть, сообщает Кремль.

"Отмечена эффективность совместной работы в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в этом контексте "затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья".

Напомним, ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. СМИ сообщили, что правительство России разрабатывает три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.

Теги: путин, потолок цен на нефть, оаэ, мухаммед аль нахайян



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