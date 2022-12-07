Оглашение приговора Илье Яшину* перенесли на 9 декабря

Оглашение приговора оппозиционному политику Илье Яшину* (*внесен в реестр физлиц – иностранных агентов Минюста РФ) перенесли пятницу, 9 декабря, хотя суд должен был сообщить свое решение сегодня.

Ранее неизвестные сообщили о минировании здания Мещанского суда Москвы, где должно было состояться заседание суда. Несколько часов пришедшие на оглашение приговора ждали на улице.

Яшина* обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Дело связано со словами политика о событиях в украинской Буче. Обвинение запросило для Яшина* девять лет колонии общего режима. Яшин* виновным себя не признает и называет свое дело политически мотивированным.