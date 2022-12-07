07 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны

Для оснащения Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов в 2022 году приобрели новую технику

Для оснащения Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов в 2022 году приобрели новую технику, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Всего было приобретено две единицы лесохозяйственной техники и 60 единиц оборудования — гусеничные тракторы, лесопосадочная машина, лесные плуги и культиваторы. Также власти региона закупили 12 единиц лесопожарной техники и 880 единиц оборудования — малые лесопатрульные комплексы, грузовые автомобили, гусеничные тракторы, снегоболотоходы, ранцевые огнетушители, пожарные емкости для воды.

"Новая техника позволит быстрее и эффективнее тушить лесные пожары и восстанавливать лес в Тюменской области", - говорится в сообщении.

В текущем году специалисты лесного хозяйства построили 20 километров лесных дорог противопожарного назначения, 100 километров дорог реконструировали. Кроме того, сотрудники департамента лесного хозяйства обустроили 6 860 километров минерализованных полос, 13 140 километров минполос обновили.

Технику закупили в рамках регионального проекта Тюменской области "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Напомним, в 2021 году в регионе произошло более 400 природных пожаров. Ущерб оценивали в сумму свыше 160 млн руб.

Теги: лесные пожары, тушение, техника



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