Посольство РФ в Германии готово оказать помощь россиянке, подозреваемой в подготовке госпереворота

Одной из задержанных в Германии по подозрению в подготовке госпереворота оказалась россиянка. По данным федеральной прокуратуры, женщина состоит в организации "Рейхсбюргер". Сегодня были задержаны 25 участников организации, 14 из них – в том числе гражданка РФ – состоят в военном крыле движения. Среди последних - бывшие военные бундесвера и других силовых служб.

Сообщается, что перед россиянкой главари заговора поставили цель наладить контакты с российскими властями и заручиться их поддержкой. В федеральной прокуратуре ФРГ заявили, что представители РФ не поддержали идею госпереворота.

При этом посольство России в Германии готово оказать задержанной россиянке консульско-правовую помощь.