Митрополит Евгений: Храм святой Екатерине в Екатеринбурге возведут после победы

Строительство храма святой Екатерине в уральской столице начнется после победы в спецоперации. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время крестного хода.

"Молимся Богу, покровительнице. Молимся, конечно, за воинов, которые сегодня в этот мороз и ненастье защищают мирное небо. Мы просим Бога о победе. В этот день обычно спрашивают, когда построят храм великомученицы Екатерины. Я отвечу просто: после победы. Это будет храм нашей победы добра над злом, веры над неверием", - заявил владыка.

Напомним, что "скверные истории", развернувшиеся в Екатеринбурге, привлекли внимание всей страны. Жители города выступали категорически против строительства храма в сквере у Театра драмы, что выливалось и в судебные разбирательства над митингующими. Храм строить не стали, но и от идеи до конца не отказались.

В прошлом году митрополит Евгений также выразил надежду на то, что когда-нибудь храм "Малый Златоуст" вернется на "свое" место и расположится вместо нынешнего здания "Рубин".