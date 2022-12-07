В Магнитогорске осудили местного жителя, который из-за обиды обвинил женщину в краже денег

Жителя Магнитогорска приговорили к 1 году лишения свободы условно за заведомо ложный донос, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне мужчина обратился в полицию, заявив о хищении у него денежных средств в размере 300 тыс. рублей ранее незнакомой женщиной, с которой он познакомился на улице и провел ночь в гостинице. Полицейские установили, что мужчина оговорил женщину из-за личной обиды.

Мужчина написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.