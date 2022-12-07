07 Декабря 2022
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Спорт В России
Фото: Накануне.RU

ОКР: Сборная России или будет участвовать в Олимпиаде 2024 – или нет

Олимпийский комитет России не знает, будет ли национальная сборная принимать участие в Олимпиаде в Париже в 2024 году. На всякий случай к этому будут готовиться.

"Рассматриваем два варианта - участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года. Готовимся к обоим", - заявил глава ОКР Станислав Поздняков на заключительном в этом году заседании исполкома комитета.

В ближайшее время состав ОКР обновится, также будет избран новый президент комитета. Впрочем, по данным источника РИА Новости, Поздняков – единственный кандидат, скорее всего, он будет переизбран.

"Это был исключительно непростой период для всего российского спорта и олимпийского движения. Обстоятельства постоянно требовали поиска нетривиальных решений, колоссальной ответственности, в первую очередь – перед страной, обществом, отраслью и, особенно, перед нашими спортсменами, которые постоянно находились и находятся сейчас в эпицентре событий", - заявил Поздняков, подводя итоги последних четырех с половиной лет.

Российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпиадах под флагом страны на протяжении трех последних олимпийских циклов – из-за допинговых скандалов. Теперь же они отстранены почти от всех международных соревнований из-за специальной военной операции. О перспективах их возвращения пока никто не говорит. Но в конце ноября Всемирное антидопинговое агентство допустило, что дисквалификация РУСАДА может быть продлена. Впрочем, это не значит, что россияне будут отстранены от соревнований.

Теги: окр, станислав поздняков, олимпиада-2024



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