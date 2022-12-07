На Урале поезд насмерть сбил женщину

Следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования женщины 1986 г.р. на ЖД путях Свердловской области. Об этом сообщает центральное МСУТ СКР.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 3 декабря поезд 2421 сбил насмерть женщину на 1632 км между 1 и 2 пикетом станции Решеты.