07 Декабря 2022
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Фото:В.Н. Горелых

Baza: Дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, оказался боец ЧВК "Вагнер"

Дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, оказался боец ЧВК "Вагнер", пишет телеграм-канал Baza.

По сведениям издания, Николин отбывал срок в уфимской ИК-4, оттуда его завербовали в ЧВК "Вагнер". 24 ноября Николин передумал принимать участие в боевых действиях и сбежал, утверждает Baza.

Напомним, вчера около полудня в пригороде Новошахтинска (Ростовская область) злоумышленник в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил ранения. Сегодня преступника задержали, его обнаружили в пустующем здании.

Теги: дезертир, полицейские, новошахтинск



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