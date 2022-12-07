Блинкен заявил, что США не поощряли удары Украины по территории РФ

США не поощряют Украину в ее атаках по территории России, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов", ― приводит слова Блинкена РИА Новости.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием.

Он добавил, что США на данный момент не владеют подробной информации об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.

В Минобороны РФ заявили, что "утром 5 декабря киевским режимом для выведения из строя российских самолетов дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области".

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была "незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов". Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли. Еще четыре раненые солдата госпитализированы.