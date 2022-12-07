Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего от удара ножом школьника из Нижневартовска

В Нижневартовске врачам удалось стабилизировать состояние подростка, пострадавшего в школе №21, сообщили Накануне.RU в больнице.

"Один ребенок в реанимации в тяжелом состоянии, стабильный. Состояние второго ребёнка оценивается как средней степени тяжести", - сообщили в больнице.

Напомним, инцидент произошел 6 декабря. По оценке заместителя главы города Николая Лукаша, конфликт между детьми длился на протяжении некоторого времени. Он сообщил, что нападавший якобы готовился заранее.

Глава департамента образования Алексей Дренин заявил, что в отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".