Сладков заявил о невозможности защитить Донецк от обстрелов

После вчерашнего мощного артналета на Донецк военкор Александр Сладков заявил, что российская армия ничего не может противопоставить артиллерии ВСУ в отношении безопасности Донецка, который боевики расстреливают как хотят.

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"Украинская артиллерия делает все, что хочет. И российская "контрбатарейная борьба" ей не указ. Все разговоры о нашем превосходстве в артиллерии остаются пустым звуком: у нас нет ни разведывательных наземных средств, ни БЛА, способных моментально засечь огневые средства противника и уничтожить их. Знают ли наверху о таком положении дел? Докладывают ли наверх о такой ситуации с разведсредствами? Нам пророчат великие дела, как же мы пойдем в наступление при таком обеспечении?" - написал он.

Военкор возмущен разговорами о нехватке боеприпасов у Киева.

"Почему мы снова умываемся кровью гражданских людей, россиян? Почему населению не объясняют путь, который привел нас к самым кровавым дням Донецка за всю в**** с 2014 года?" - недоумевает Сладков.

Военкор Евгений Поддубный отмечает, что обстрелы Донецка - это показатель того, что последствий для противника нет.

В последнюю неделю украинские боевики ежедневно стреляют по центру Донецка, убивая мирных жителей. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов призывает начать относиться к противнику со всей серьезностью и прекратить проявлять непонятную гуманность. Так же считают многие другие военкоры, эксперты, общественные деятели.