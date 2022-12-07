В Новошахтинске задержали напавшего на полицейских стрелка

В Ростовской области задержан злоумышленник, которому вменяют нападение на полицейский участок в пригороде Новошахтинска.

"Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия", - написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, преступление совершено вчера около полудня в пригороде Новошахтинска. Злоумышленник в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских ранен. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Стрелок может быть дезертиром.