В Германии готовился государственный переворот: арестованы 25 заговорщиков

Федеральная прокуратура Германии объявила об аресте 25 человек, предположительно, готовивших государственный переворот и захват власти в стране. Речь о членах организации "Рехсбюргер" ("Reichsbürger"). В ходе рейда в 11 федеральных землях были задействованы 3 тыс. сотрудников силовых ведомств и чиновников, передает Sudeutsche Zeitung.

22 из задержанных прокуратура считает террористами, двое из них – главари, еще трое считаются сторонниками организации. Также есть еще 27 человек, которых подозревают в связях с "Рейхсбюргером".

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн назвал общенациональный рейд "антитеррористической операцией". Он добавил, что террористы, возможно, планировали вооруженное нападение на конституционные органы власти.

По данным федеральной прокуратуры ФРГ, члены организации собирались свергнуть существующий режим и установить свой. При этом они готовы были применить насилие и убийства.

По информации SZ, арестованы подозреваемые в Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Саксонии и Тюрингии, а также по одному человеку в Австрии и Италии. Были также обыски в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Сааре. По словам пресс-секретаря, федеральная прокуратура хотела начать допрос первых задержанных в среду.

Сообщается, что среди заговорщиков был и офицер из командования спецназа Бундесвера, имеющий доступ к штабу вооруженных сил страны.

Члены "Рейхсбюргера" не признают ФРГ и ее властные структуры, часто отказываются платить налоги и идут на конфликт с властями. По данным силовиков, у организации в Германии насчитывается около 21 тыс. последователей.

По данным федеральной прокуратуры, заговорщики планировали завербовать людей из Бундесвера и полиции.