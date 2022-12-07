Еще один ученый стал фигурантом дела о госизмене, - СМИ
Еще один россиянин стал фигурантом дела о госизмене. Валерий Качин этапирован в Москву из Биробиджана для следственных действий, передает РИА Новости.
Как следует из базы данных столичных судов, мужчина ранее был арестован по уголовной статье о госизмене. Лефортовский суд столиц решаит вопрос о продлении Качину меры пресечения.
В открытых источниках сообщается, что арестованный – ученый, специализирующийся на геоинформационных системах.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ) СО РАН Анатолию Маслову. Он обвиняется в госизмене. Ученому вменяется передача секретных данных, связанных с гиперзвуком.