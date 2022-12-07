07 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Sputnik / Антон Вергун

В Тюменской области собрали больше 36 миллионов рублей на помощь мобилизованным

Жители Тюменской области собрали около 36,4 млн руб. в рамках акции "100 миллионов для Победы", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Деньги пойдут на помощь мобилизованным жителям региона.

"Наши земляки из разных уголков Тюменской области по зову Родины и сердца принимают решение об участии в специальной военной операции. Они полны решимости проявить себя как настоящие мужчины и защитники Родины. Всем необходимым военнослужащих обеспечивает государство, но для эффективности достижения поставленных целей в ежедневном режиме требуются дорогостоящие высокотехнологичные прибор", - говорится в сообщении организаторов акции.

На них планируется приобрести дополнительное оборудование: коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий. Также будут куплены приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и другие средства, которые помогут участникам специальной военной операции выжить на передовой.

Акция 100 миллионов для Победы стартовала в конце сентября. Ее запустили региональное отделение "Единой России" в Тюменской области и ОНФ в рамках проекта "Все для Победы". Сообщается, что 9 млн руб. из собранных 36 млн руб., были перечислены во время медиамарафона, организованного Сибинформбюро и Тюменским концертно-театральным объединением.

В настоящий момент сбор средств продолжается. Сделать перевод жители Тюмени могут на сайте. Также меценаты могут приобрести необходимые для военных товары из списка.

Теги: 100 миллионов для победы, сбор средств, помощь мобилизованным



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