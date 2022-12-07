07 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
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Путин наградил орденом Мужества погибшую депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшую 6 декабря депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову.

Указ президента опубликован сегодня на портале правовой информации. Награду Пирогова получила "за самоотверженность и мужество, проявленное при исполнении служебного долга".

Напомним, Пирогова погибла из-за обстрела со стороны украинских войск. Депутат ранее посещала с гуманитарными миссиями различные города Донбасса, в том числе Дебальцево, а также организовывала творческие мастер-классы в рамках программы "Дети Республики". Она вела канал о помощи людям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.

Теги: Мария Пирогова, депутат, Народный совет ДНР



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Ранее 06.12.2022 16:03 Мск При обстреле ВСУ погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова


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