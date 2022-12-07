В ходе спецоперации погибли двое мобилизованных из Серова

Во время проведения спецоперации погибли двое жителей Серова, сообщает пресс-служба местной администрации. Александра Трохова и Александра Дементьева дома ждали семья и дети.

Трохов Александр Олегович родился 13 марта 1984 года в селе Андриановичи. Там он окончил школу, а в 2002 был призван на военную службу. За всю свою жизнь Трохов успел стать участником боевых действий в Чеченской Республике, получить боевую награду и поработать на Надеждинском металлургическом заводе в крупносортном цехе, где неоднократно занимал место на Доске почета.

Семья отзывается об Александре как о любящем сыне, муже и отце для своих сына и дочери.

29 сентября он был призван в рамках частичной мобилизации. Погиб 23 ноября во время несения воинской службы. Прощание с Александром состоится 7 декабря в 12:00 в МАУ "Центр досуга "Родина"

Дементьев Александр Александрович родился 12 ноября 1994 года в п.г.и Сосьва. Окончил школу в 2012 году, после чего был призван в ряды Вооруженных сил, где проходил службу в Мотострелковых войсках в звании младшего сержанта. Высшее образование Александр получил в Уральском государственном горном университете по специальности техносферная безопасность. С 2015 года и до мобилизации работал на Надеждинском металлургическом заводе в электросталеплавильном цехе по специальности подготовителя составов к разливке плавок.

Все. кто знал Александра, отзываются о нем как о добром, отзывчивом, любящем и заботливом сыне, муже, отце и друге.

Был призван на военную службу 29 сентября. Погиб 23 ноября во время несения воинской службы. Прощание с Александром состоится в поселке Сосьва 8 декабря в 13.00.