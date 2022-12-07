В Крыму в новогоднюю ночь разрешили запускать фейерверки

В Крыму разрешили в новогоднюю ночь запускать фейерверки и использовать другую пиротехнику. Но смягчение режима ограничения будет действовать только с 31 декабря по 1 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он добавил, что люди должны и сами задуматься об уместности запуска фейерверков.

"Считаю важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий. Благодаря мужеству и стойкости наших воинов, участвующих в специальной военной операции, обеспечивается безопасность Крыма. Мы имеем возможность спокойно работать и учиться, растить детей, строить планы на будущее. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками – дети", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Запрет на использование пиротехники действует в Крыму в рамках антитеррористического режима.