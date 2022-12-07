07 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске закрыли театр из-за нарушений норм пожарной безопасности

В Челябинске по решению суда запрещена деятельность негосударственного театра "Mini" из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Театр располагается в подвальном помещении площадью 170 кв.м. многоквартирного жилого дома по улице Плеханова. В ходе проверки было установлено, что здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствует система противодымной вентиляции, в помещении зрительского фойе нет дымовых пожарных извещателей, в помещении гардероба пожарные извещатели закрашены водоэмульсионной краской и находятся в неисправном состоянии.

Не было исправных огнетушителей, на окнах в гардеробе установлены решетки. Ширина и высота эвакуационного выхода не обеспечивают безопасную эвакуацию в случае возникновения пожара.

Предпринимателя оштрафовали на 30 тыс. рублей. Однако нарушения не были устранены. прокурор обратился в суд с требованием запретить предпринимателю использовать нежилое помещение в качестве театра до устранения нарушений требований пожарной безопасности в полном объеме. Суд требования удовлетворил.

Теги: театр, проверка,



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