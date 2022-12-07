07 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Мегионе мужчина преследовал маленькую девочку: хватал, целовал руки

В Мегионе нетрезвый мужчина преследовал маленькую девочку. Видеозапись с камеры видеонаблюдения опубликована в соцсети "Типичный Мегион", передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, как мужчина преследует маленькую девочку, берет ее за руки. Ребенок напуган. Остановила мужчину группа прохожих. Как позднее выяснилось - это были подростки. Они защитили девочку, уведя ее от преследователя.

"На этом видео я и мои одноклассники. Этот мужчина был в нетрезвом состоянии, по его словам, он хотел помочь девочке. Он брал ее за руку и целовал руку. Он потом ещ подбегал к нам и пытался оправдаться, мол, ничего плохого не хотел сделать, после ушел", - сообщил один из участников инцидента.

В полиции подтвердили, что поступило обращение. По данным пресс-службы полиции, сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он находится в отделе полиции. Проводить с ним работу будут после того, как отрезвеет. Сейчас ведется работа с заявителями и очевидцами, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Теги: мужчина, ребенок, Мегион



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