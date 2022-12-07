Пушилин призвал земляков быть осторожными

07 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: скриншот RT

Пушилин призвал земляков быть осторожными

После вчерашних украинских артиллерийских налетов на Донецк врио главы ДНР Денис Пушилин призвал земляков соблюдать максимальную осторожность, так как каждый день от вражеских снарядов гибнут люди.

"Обстрелы варварские, веерные, без конкретных целей – под огнем жилые кварталы, школы, детские сады, храмы. Противник наносит удары "по площадям" с единственной целью – убить как можно больше наших людей, сломить нашу волю", – написал Пушилин.

Он снова призвал руководителей ведомств, организаций и предприятий всех форм собственности максимально сократить количество людей, работающих в очном формате. И держать все подъезды и бомбоубежища открытыми.

"Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях", – подчеркнул врио главы ДНР.

За прошедшие сутки в ДНР погибли четыре мирных жителя (сообщалось о шести), в том числе депутат Народного Совета ДНР Мария Пирогова, еще 20 ранены, все – в центре Донецка. Повреждено 50 домов, а также 27 объектов инфраструктуры.

Ночью боевики снова обстреляли Донецк. От прямого попадания снаряда загорелся вычислительный центр Донецкого национального университета. Также повреждены дома, детский сад и другие здания.

Теги: ДНР, Денис Пушилин, обстрел



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети