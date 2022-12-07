Пушилин призвал земляков быть осторожными

После вчерашних украинских артиллерийских налетов на Донецк врио главы ДНР Денис Пушилин призвал земляков соблюдать максимальную осторожность, так как каждый день от вражеских снарядов гибнут люди.

"Обстрелы варварские, веерные, без конкретных целей – под огнем жилые кварталы, школы, детские сады, храмы. Противник наносит удары "по площадям" с единственной целью – убить как можно больше наших людей, сломить нашу волю", – написал Пушилин.

Он снова призвал руководителей ведомств, организаций и предприятий всех форм собственности максимально сократить количество людей, работающих в очном формате. И держать все подъезды и бомбоубежища открытыми.

"Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях", – подчеркнул врио главы ДНР.

За прошедшие сутки в ДНР погибли четыре мирных жителя (сообщалось о шести), в том числе депутат Народного Совета ДНР Мария Пирогова, еще 20 ранены, все – в центре Донецка. Повреждено 50 домов, а также 27 объектов инфраструктуры.

Ночью боевики снова обстреляли Донецк. От прямого попадания снаряда загорелся вычислительный центр Донецкого национального университета. Также повреждены дома, детский сад и другие здания.