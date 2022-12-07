Парламент Монголии намерен раскрыть имена лиц, связанных с хищением угля

Великий государственный хурал (парламент) Монголии проведет открытые слушания по вопросам хищения угля, на которых планируется раскрыть имена причастных к делу должностных лиц. Об этом заявил председатель парламента Гомбожавын Занданшатар, передает телеканал Mass.

Как ожидается, после объявления имен виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, столица Монголии оказалась охвачена беспорядками из-за скандала с хищениями угля, предназначенного для экспорта в Китай.

Ранее руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан сообщил, что по делу о краже угля проходят 15 представителей правительства, министерств и ведомств.