07 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Билеты на поезда до Крыма подорожают на 8,1% в 2023 году

В 2023 году стоимость билетов на поезд до Крыма вырастет на 8,1%. Проиндексируют тарифы на проезд в купе, СВ и люкс-вагоне, сообщил оператор крымских пассажирских ж/д перевозок "Гранд сервис экспресс".

В компании сообщили, что индексация будет ниже ожидаемой. При этом ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила об индексации тарифов на поездки в плацкартных и общих вагонах – на те же 8,1%, передает РБК.

Из-за закрытия аэропорта Симферополя на фоне проведения СВО спрос на ж/д билеты на крымском направлении в этом году значительно вырос, при этом число дополнительных поездов выросло не пропорционально спросу, что в пиковые моменты туристического сезона создавало дефицит билетов.

Теги: крым, поезд, индексация, тариф



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