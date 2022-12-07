Билеты на поезда до Крыма подорожают на 8,1% в 2023 году

В 2023 году стоимость билетов на поезд до Крыма вырастет на 8,1%. Проиндексируют тарифы на проезд в купе, СВ и люкс-вагоне, сообщил оператор крымских пассажирских ж/д перевозок "Гранд сервис экспресс".

В компании сообщили, что индексация будет ниже ожидаемой. При этом ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила об индексации тарифов на поездки в плацкартных и общих вагонах – на те же 8,1%, передает РБК.

Из-за закрытия аэропорта Симферополя на фоне проведения СВО спрос на ж/д билеты на крымском направлении в этом году значительно вырос, при этом число дополнительных поездов выросло не пропорционально спросу, что в пиковые моменты туристического сезона создавало дефицит билетов.