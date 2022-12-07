Германия отказалась дать Украине системы ПВО Patriot

Германия отказалась давать Украине системы ПВО Patriot. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак после разговора с немецким коллегой Кристиной Ламбрехт.

Он написал, что разочарован этим решением, так как развертывание Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность в том числе и поляков.

Ранее за передачу Patriot Киеву выступил президент Польши Анджей Дуда. В Польше предложил Германии передать Украине ПВО, которые предназначались Польше, так как это защитило бы Польшу с востока. Германия заявила, что по этому поводу необходимы консультаций НАТО. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Германия должна сама решать вопрос передачи Украине системы Patriot.

Представитель Минобороны Германии Арно Коллац позже сообщил, что Германия не хочет передавать системы ПВО Patriot Украине. Ее нужно оставить в интегрированной системе НАТО.

Киевский режим постоянно и настойчиво просит страны Запада дать ему системы ПВО, хотя заявляет о том, что почти все российские ракеты сбиваются.

"Офис президента продолжает усложнять себе задачу с поставками ПВО, формируя иллюзию успешности в отражении ракетных ударов по критической инфраструктуре. На Западе возникнет вопрос: а зачем тогда установки ПВО, если такая эффективность ВСУ?" - пишет канал "Резидент".