Стенка на стенку. На ВИЗе в Екатеринбурге произошла перестрелка

В Екатеринбурге в микрорайоне ВИЗа произошла массовая перестрелка. Разборки "стенка на стенку" прошли на улице Татищева, 77 возле магазина "Татищев", сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на подписчицу, успевшую заснять все на видео.

На записи видно, как около 20 человек ругаются, а после достают пистолеты и начинают стрелять друг в друга. Не обошлось и без рукоприкладства. Несмотря на столь жесткий метод урегулирования конфликта, почти никто серьезно не пострадал. В конце часть мужчин сбегает с места происшествия, остальные помогают избитому приятелю встать.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение на линию 112 поступило в 09.19, после чего на место выехала следственно-оперативная группа ОП №9 УМВД по Екатеринбургу во главе с руководителем подразделения полковником полиции Александром Маликовым. Как оказалось, неизвестные не поделили киоск с фейерверком.

"По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. В результате перестрелки один человек доставлен в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия. Это гражданин 2003 года рождения по имени Никита. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сыщики уголовного розыска задержали двух человек, сейчас с ними работают на предмет причастности к произошедшему ЧП. Полиция изъяла несколько гильз, а также нашла два автомобиля, в салоне которых обнаружены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства. Оперуполномоченные анализируют видеозаписи, устанавливают личности всех участников инцидента. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст.213 или 115 ч.2 УК РФ. Это будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему мужчине травм", - отметил полковник Горелых.