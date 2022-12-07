Стенка на стенку. На ВИЗе в Екатеринбурге произошла перестрелка

07 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

Стенка на стенку. На ВИЗе в Екатеринбурге произошла перестрелка

В Екатеринбурге в микрорайоне ВИЗа произошла массовая перестрелка. Разборки "стенка на стенку" прошли на улице Татищева, 77 возле магазина "Татищев", сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на подписчицу, успевшую заснять все на видео.

На записи видно, как около 20 человек ругаются, а после достают пистолеты и начинают стрелять друг в друга. Не обошлось и без рукоприкладства. Несмотря на столь жесткий метод урегулирования конфликта, почти никто серьезно не пострадал. В конце часть мужчин сбегает с места происшествия, остальные помогают избитому приятелю встать.

Перестрелка на ул. Татищева, 77(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

Перестрелка на ул. Татищева, 77(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение на линию 112 поступило в 09.19, после чего на место выехала следственно-оперативная группа ОП №9 УМВД по Екатеринбургу во главе с руководителем подразделения полковником полиции Александром Маликовым. Как оказалось, неизвестные не поделили киоск с фейерверком.

"По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий (фейерверков). Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу. В результате перестрелки один человек доставлен в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия. Это гражданин 2003 года рождения по имени Никита. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сыщики уголовного розыска задержали двух человек, сейчас с ними работают на предмет причастности к произошедшему ЧП. Полиция изъяла несколько гильз, а также нашла два автомобиля, в салоне которых обнаружены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства. Оперуполномоченные анализируют видеозаписи, устанавливают личности всех участников инцидента. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст.213 или 115 ч.2 УК РФ. Это будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему мужчине травм", - отметил полковник Горелых.

Теги: ВИЗ, МВД, перестрелка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети