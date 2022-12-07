Китай смягчает антиковидные ограничения

Власти Китая объявили о смягчении антиковидных мер на фоне массовых протестов и ситуации в экономике. Теперь пациентам с легкой формой коронавируса позволят изолироваться дома, а при поездках между регионами не нужно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19, передает Reuters.

Эксперты предполагают, что такие шаги китайского правительства могут говорить о постепенном выходе Китая из пандемийной изоляции и открытии экономики страны. Новости были позитивно встречены инвесторами, которые ожидают и смягчения правил трансграничного контроля. Впрочем, экономисты ожидают, что полностью КНР откроет свои границы не ранее середины 2023 года.