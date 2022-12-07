В Челябинске задержали участников ОПГ за кражу 60 тонн дизельного топлива

В Челябинске задержали участников организованной группы, подозреваемых в краже свыше 60 тонн дизельного топлива из локомотивов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал преступную группу с целью хищения дизельного топлива, предназначенного для локомотивов ЮУЖД. В нее он привлек работников Локомотивного депо Южно-Уральской дирекции тяги РЖД. Задержано более 15 человек, 10 из которых машинисты локомотивного депо.

Одни участники похищали дизельное топливо из баков локомотивов на участках железнодорожных перегонов Челябинской области, а другие - перевозили похищенное топливо. На перегоны они приезжали на грузовом автомобиле, похожим внешне на вахтовую машину для перевозки железнодорожников, и вывозили топливо в специальных емкостях под видом проведения железнодорожных работ.

Деньги от реализации топлива они делили между собой. Ущерб составил более 2,5 млн рублей.

У задержанных было изъято более 2 млн рублей. Шесть участников ОПГ находятся под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде.