07 Декабря 2022
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Образование В России
Фото: Ростелеком

"Сферум" необязателен в обучении - Минпросвещения

Использование цифровой платформы "Сферум" в образовательном процессе необязательно. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ в ответ на запрос Родительской палаты (РП).
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Ранее РП направила обращение генпрокурору Игорю Краснову в связи с тем, что "Сферум" тесно связан с соцсетями, а директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Павел Кузьмин в своем письме просит обеспечить беспрепятственный доступ к ресурсам "Сферум" и приводит перечень предлагаемых для открытия сайтов и портов, куда входит домен userapi.com, который является служебной базой данных "ВКонтакте". То есть детям открывается вся информация в соцсети, включая вредоносную и запрещенную.

Об опасениях родителей и экспертов писали "Ведомости": платформа не отсекает участников уроков-конференций во возрасту, и зарегистрироваться как ученик может любой взрослый. А распространение ссылок никак не контролируется.

В ответе говорится, что "Сферум" не имеет вообще никакого отношения к соцсетям и никакой опасности детям будто бы нет. Характерно, что подписала его заместитель Кузьмина.

При этом отмечается, что решение об использовании "Сферума" принимается родителями обучающихся. В случае отказа "образовательный процесс будет организован только с использованием традиционных учебников и тетрадей".

Также подчеркивается, что "Сферум" "не является обязательным к использованию в "образовательном процессе".

Ранее родители и эксперты заявляли, что в школах детей заставляют регистрироваться на "Сферуме". В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что к 1 января 2023 года все российские школы будут подключены к ФГИС "Моя школа". Система состоит из мессенджера "Сферум", соцсетей, библиотеки и должна стать базой данных обо всех школьниках России, чтобы в будущем использоваться, в частности, для сбора цифрового досье на каждого ребенка.

Теги: сферум, образование, обучение, школа



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