Ипотечников разрушенной взрывом в Нижневартовске пятиэтажки не освободят от выплат

Ипотечников дома по ул. Мира, 6А в Нижневартовске, который был разрушен в результате взрыва газа, не освобождают от ипотечных платежей. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с пострадавшими.

Во время встречи было сказано, что пострадавшие граждане, чьи квартиры находятся в ипотеке, будут платить ежемесячные взносы согласно договору. В случае, если жилье не подлежит восстановлению, муниципалитет выдаст новую квартиру. Губернатор Югры Наталья Комарова получила Дмитрию Кощенко отрабатывать с банками каждый случай в индивидуальном порядке.

В пресс-службе администрации Нижневартовска не смогли оперативно ответить на вопрос Накануне.RU о количестве ипотечных квартир в пострадавшем доме.

"Идет работа с жителями по выяснению каждой ситуации", - сообщили в мэрии, пообещав уточнить эту информацию позднее. При этом на вопрос о том, почему ситуация со взрывом дома не является страховым случаем и не освобождает жильцов от ипотечных платежей, в мэрии ответили, что "по страховке необходима юридическая консультация по условиям банка и договора".

"Наши специалисты готовят такие разъяснения, с каждой семьей будут работать индивидуально", - подчеркнули в администрации.

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря, в результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе четыре ребенка. Приоритетной версией является взрыв газового баллона в одной из квартир, тогда как сам дом не был газифицирован. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура по погибшим.