Завершены статические испытания самолета МС-21

Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) и Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") завершили статические испытания самолета МС-21.

Во время финального цикла испытаний, проводившихся на стендах ЦАГИ в 2022 г., подтверждены прочностные характеристики самолета, сообщает Ростех. В 2022 г. прошли испытания планера самолета МС-21 на способность выдерживать нагрузки при грубой посадке, то есть приземлении с превышением вертикальной скорости. Также на стендах ЦАГИ исследовали аварийную посадку самолета.

"Безопасность в авиационной отрасли стоит во главе угла, поэтому каждый этап испытаний очень важен. Во время статических испытаний конструкция самолета выдержала огромные нагрузки, сильно превышающие эксплуатационные, подтвердив свою надежность. До 2030 г. планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров. На этих судах будут совершать перелеты миллионы пассажиров ежегодно. Серийное производство самолета намечено на 2024 г.", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации – генеральный директор корпорации "Иркут" Андрей Богинский сообщил, что при проектировании самолета МС-21 особое внимание уделяли обеспечению безопасности полетов.

"Совместная работа специалистов корпорации "Иркут" и ученых ЦАГИ позволила в ходе статических испытаний проверить правильность расчетных методик, направленных на обеспечение прочности лайнера. Эта работа будет продолжена в рамках ресурсных испытаний", - сказал Богинский.

Заместитель генерального директора - начальник центра прочности летательных аппаратов ФАУ "ЦАГИ" Михаил Зиченков добавил, что в 2022 г. завершен большой цикл прочностных исследований нового российского самолета МС-21 в части обеспечения его безопасной эксплуатации.

"Во всех случаях авиалайнер выдержал нагрузки выше расчетного уровня, подтвердив высокий уровень надежности конструкции. Экспериментально продемонстрирована эффективность всех конструктивных решений, принятых разработчиком при проектировании самолета", - сказал Зиченков.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы.