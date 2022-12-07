Россия вошла в пятерку стран с самым быстрым распространением ВИЧ

Россия в 2021 году вошла в пятерку стран, где ВИЧ распространяется быстрее всего. Это следует из отчета Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

За год на Россию пришлось 3,9% из всех 1,5 млн новых случаев заражения. Россию обгоняют только ЮАР (14% всех случаев в мире), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

"Коммерсант" отмечает, что оценки ЮНЭЙДС близки к данным Минздрава России, который ранее сообщил о более чем 50 тыс. новых случаев заражения ВИЧ в этом году.