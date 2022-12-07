07 Декабря 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Реконструкцию железнодорожного вокзала Пермь II планируется начать в 2023 году

Реконструкцию железнодорожного вокзала Пермь II планируется начать в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время заседания краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

"На Пермском инженерно-промышленном форуме было подписано соглашение с РЖД, которое определяет наше сотрудничество в части развития пригородного сообщение в рамках проекта “Компактный город”. Здесь включается ряд мероприятий по развитию пермского наземного метро в виде станций, новых направлений и, боюсь сглазить, начало реконструкции основного железнодорожного вокзала Пермь II в следующем году", - сообщил Махонин.

По его словам, в настоящий момент ведутся активные проектные работы.

Теги: вокзал Пермь II, реконструкция, строительство



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