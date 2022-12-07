В Мелитополе совершено покушение на заместителя главы ВГА, - Baza

В Мелитополе совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации города Николая Волыка, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, около его подъезда сработало взрывное устройство, которое было установлено на уличном фонаре. Утверждается, что Волык не пострадал.

Как установили следователи, СВУ было начинено поражающими элементами, пишет Baza. Бомба была приведена в действие дистанционным путем.

В ноябре было совершено покушение на заместителя министра спорта, культуры и туризма Запорожской области Андрея Бойко. По данным властей региона, чиновник "легко пострадал".