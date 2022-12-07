Стоимость "Высоцкого-2" составит около 150 миллионов долларов

Строительство "Высоцкого-2", который расположится рядом со своим предшественником, потребует около 150 млн долларов. Об этом в интервью РБК заявил бизнесмен Андрей Гавриловский.

По его словам, "Высоцкий" обошелся в 100 млн, однако с того времени курс доллара поменялся, из-за чего цена работ и материалов также возросла.

В небоскребе не будет квартир, а потому бизнесмен рассчитывает на кредитование инвесторов, желающих приобрести помещение. Гавриловский уверен, что такая недвижимость будет востребована, поскольку для бизнеса работать в небоскребе - это статусно и удобно. Нет проблем и с реализацией проекта - многие местные предприниматели уже изъявляют желание вложиться в строительство, несмотря на то, что полный пакет документов еще не собран.

Напомним, что на строительство "Высоцкого-2" потребуется около трех лет. Здание будет насчитывать порядка 47 этажей, где расположатся апартаменты, гостиницы, рестораны и офисы. Название для небоскреба снова будут выбирать жители Екатеринбурга.