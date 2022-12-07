Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Казани

В Казани в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Взрыв на улице Павлюхина произошел вечером 7 декабря. Пожара не последовало. Никто не пострадал.

Повреждено остекление в помещениях спальни, кухни и на балконе квартиры. Несущие стены и межкомнатные перегородки не пострадали.

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15.

5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области.