Состояние двух пострадавших при взрыве дома в Нижневартовске ухудшилось

Состояние двух пострадавших при взрыве дома на ул. Мира, 6а в Нижневартовске ухудшилось. Об этом в своем telegram канале сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Четверо пострадавших продолжают лечение в больницах Югры. Двое из них в ожоговом центре города Сургута в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Врачи делают все возможное для спасения их жизни", - говорится в сообщении.

Еще две пациентки находятся в нейрохирургическом отделении Нижневартовской окружной клинической больницы. Их состояние врачи оценивают как стабильное, имеется положительная динамика.

ЧП произошло около 18 часов 4 декабря. В одной из квартир в доме по улице Мира взорвался газ, обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Погибли восемь человек, четверо из них - дети. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.