Синоптики обещают жуткие морозы в ряде российских регионов

В некоторых российских регионах на этой неделе стоит ждать аномальных холодов. Ожидается, что до выходных температура воздуха в некоторых районах будет на 7-11 градусов ниже обычной для этого времени года.

Сильные холода ждут на северо-западе страны, на Урале, на юге Западной Сибири, а также в Якутии и Магаданской области. Такой прогноз озвучил в интервью ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Морозы в 26-30 градусов будут стоять в Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе и Республике Коми.

"В Приволжском федеральном округе похолодает до минус 20–21. В Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях (это уже УрФО – прим. ред.) в ближайшие два дня ожидается 29 градусов мороза", - сказал Вильфанд.

До 34 градусов ниже нуля ожидается в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском крае.

В дальневосточных регионах – Якутии и Магаданской области – до 49-50 градусов мороза.