Глава Нижнего Тагила назвал причину повышения тарифа на проезд в общественном транспорте

Повышение тарифа на проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила является вынужденной мерой. Об этом в эфире телеканала "Телекон" рассказал глава города Владислав Пинаев.

"В Екатеринбурге проезд стоит 33 рубля, а у нас на автобусе можно проехать за 22 рубля. Чем же Нижний Тагил отличается от Екатеринбурга, если у нас ездит такой же транспорт, а пассажиропоток меньше", – отметил мэр.

По его словам, у перевозчиков должно быть достаточно средств для развития транспорта и обновления автопарка.

Напомним, что сегодня региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области должна определиться со стоимостью проезда в тагильском общественном транспорте.

В Нижнем Тагиле сохраняется самый низкий тариф в Свердловской области и один из самых доступных по всей России. Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте составляет всего 22 рубля, однако перевозчики намерены повысить ее до 26 рублей. Стоимость билета должна стать единой для всего городского транспорта. Помимо этого, безналичный расчет за билет можно будет ввести только после повышения цены, поскольку каждый раз после перевода банк отчисляет себе процент, что является дополнительными тратами.

Ранее Пинаев отмечал, что бесконтактная оплата будет введена до 1 января 2024 года - с остальным поможет мэрия.