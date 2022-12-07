07 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области привлекли к ответственности местных жителей, взорвавших петарду у путепровода

В Челябинске задержали местных жителей, взорвавших петарду в непосредственной близости от железнодорожного путепровода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Задержанными оказались местные жители 19 и 21 года. Петарду они взорвали из хулиганских побуждений.

В сентябре были задержаны еще двое местных жителя 24 и 30 лет. Они забросили пиротехническое изделие под опору железнодорожного путепровода. После этого они скрылись, но их местоположение было установлено в кратчайшие сроки.

Южноуральцы привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Свои действия они совершили в период веденного в регионе базового уровня готовности.

Теги: петарда, путепровод,



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