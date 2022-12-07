07 Декабря 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Жители Северной столицы смогут направить жалобы на работу Смольного в пресс-службу компании "Конкорд"

Прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым назначена на 10 декабря. Предприниматель Евгений Пригожин назвал способ, с помощью которого градоначальнику можно задать волнующие вопросы.

Александр Беглов заверил петербуржцев, что ответит на все интересующие их вопросы. Но некоторые просьбы могут удалить. По словам Пригожина, в этом случае можно воспользоваться помощью пресс-службы компании «Конкорд».

«Я прошу всех жителей Петербурга задать волнующие вас вопросы, и, в случае, если они удаляются или вы не можете дозвониться на горячую линию, прислать их на почту пресс-службы компании «Конкорд» (press-mail@inbox.ru)», — отметил бизнесмен в своем заявлении.

Ранее стало известно, что Смольный экстренно перенес прямую линию с Александром Бегловым. Причина кроется в острых вопросах петербуржцев, которые собрал и направил губернатору Евгений Пригожин.

Теги: конкорд, смольный, александр беглов, евгений пригожин, жалобы



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