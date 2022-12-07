В ЛДПР предложили прохождение альтернативной службы на оборонных предприятиях

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который позволит проходить альтернативную службу на оборонных предприятиях. Сейчас закон о мобилизации предусматривает отсрочку для граждан, работающих на выполнение гособоронзаказа.

Во фракции считают, что увеличение гособоронзаказа из-за СВО привело к тому, что многие предприятия испытывают дефицит кадров. "Многие организации перешли на трёхсменные режимы работы и запретили ключевым сотрудникам уходить в отпуск. Существует критичная ситуация с рабочими специальностями, необходимыми для обеспечения обороноспособности", - говорится в сообщении фракции.

При этом в ЛДПР отмечают и рост спроса на альтернативную службу, "так как призывников, для которых служба не совместима с моральными принципами, становится больше".

"Важна мобилизация не только в армии, но и в оборонной промышленности. Оборонка играет ключевую роль в достижении целей СВО, и многие предприятия уже работают на всю мощность. Однако есть проблемы с кадрами. На заводы требуется энергичная молодежь. Но выпускники колледжей и ВУЗов призываются на срочную службу. Предлагаем дать возможность отдать долг Родине в виде альтернативной службы на оборонных предприятиях", - пояснил позицию ЛДПР депутат Сергей Леонов.