Россия согласна с созданием зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Целью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции является предотвращение угроз из-за обстрелов, принципиально Россия согласна с этим предложением, однако следует определить параметры этой зоны, заявила представитель России на 77-ой сессии Генассамблеи ООН Наталья Кармазинская.

"В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов", - цитирует ее РБК.

Главной угрозой безопасности станции и рисков техногенной аварии с радиационными выбросами являются обстрелы станции со стороны Украины, указала дипломат. Она подчеркнула, что это создает угрозы для всей Европы.

На днях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о заинтересованности российской и украинской сторон в создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. По его словам, об этом "просят украинцы", но и Россия "не против соглашения и принципа защиты станции". Как итог, он уверен, что отвод вооружений с ЗАЭС станет частью общего соглашения.

МИД РФ уверяет, что не может быть и речи о передаче ЗАЭС из-под контроля России какой-либо третьей стороне. При этом ранее представители МИД РФ после консультаций по линии МАГАТЭ в Турции заявляли о сделанном России предложении не размещать на ЗАЭС тяжелые вооружения, а ВСУ при этом прекратили бы обстрелы ЗАЭС и отказались от действий ДРГ против станции.