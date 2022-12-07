Энергетическая инфраструктура Украины может быть разрушена к концу года, - Newsweek

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года, если обстрелы продолжатся. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на международную гуманитарную организацию Mercy Corps.

Представитель организации Майкл Янг отметил, что отключение электричества на Украине может длиться неделями.

При этом, как предполагают в НКО, многие города "станут непригодными для жизни в течение четырех месяцев" из-за низких температур.

5 декабря ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.