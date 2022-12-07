Компания Bayer подала в суд на уральский завод за использование "ривароксабана"

На ЗАО "Березовский фармацевтический завод" (Lekas) подали в суд за производство препаратов с соединением известного под международным непатентованным наименованием "ривароксабан". Истцом выступила немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer, которая имеет исключительное право на использование соединения. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу Bayer, корпорация предупреждала уральский завод о недопустимости использовать "ривароксабан", однако тот принял решение о выпуске препарата под названием "Ривароксабан Лекас".

"Предметом иска стали действия Lekas, нарушающие и создающие угрозу нарушения исключительного права на изобретение Bayer, а именно: регистрация лекарственного препарата "Ривароксабан Лекас" в госреестре лекарственных средств РФ, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарственного препарата в гражданский оборот. Указанные действия были осуществлены Lekas вопреки предупреждениям со стороны Bayer о потенциальном нарушении ее исключительного права на изобретение", - заявили в пресс-службе.

"Ривароксабан" в частности используется для лечения тромбоза и легочной эмболии. Препарат с этим соединением от Bayer - "Ксарелто", за все три года пандемии коронавируса, стал вторым по объемам закупок лекарством, принеся компании почти 32,8 млрд руб.