Наталья Комарова встретилась с семьями пострадавших при обрушении дома в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с семьями пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по ул. Мира 6а Нижневартовска. Перед встречей глава региона возложила цветы к монументу "Добрый ангел мира" в память о погибших, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Встреча властей с семьями пострадавших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске началась с минуты молчания. После глава города Дмитрий Кощенко выступил с докладом о произошедшем. В разрушенной части дома находятся 32 квартиры. На получение жилых помещений маневренного фонда поступило 14 заявлений. Одна семья уже получила ключи, три семьи получат жилье из маневренного фонда сегодня.

Маневренный фонд – это благоустроенные жилые помещения в домах, расположенных в новых микрорайонах, а также в старой части города. При выделении квартир специалисты работают с каждой семьей индивидуально.

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение оценить наличие свободного жилого фонда в Нижневартовске. На время восстановительных работ правительство автономного округа предоставит по желанию жителей, во временное пользование или взамен утраченного, новое жилое помещение.

Пострадавшие граждане, чьи квартиры находятся в ипотеке, будут платить ежемесячные взносы согласно договору. В случае, если жилье не подлежит восстановлению, муниципалитет выдаст новую квартиру.

Губернатор Югры Наталья Комарова получила Дмитрию Кощенко отрабатывать с банками каждый случай в индивидуальном порядке. За всеми семьями пострадавших жильцов будут закреплены социальные работники. Такое поручение глава региона дала депсоцразвитию Югры.

Кроме того, Наталья Комарова выразила благодарность неравнодушным вартовчанам, специалистам и службам, кто оказывал поддержку пострадавшим землякам, помогал в ликвидации происшествия.

Напомним, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура по погибшим в результате взрыва газа.

Накануне службы МЧС завершили поисково-спасательные работы. В результате взрыва газа и обрушения дома погибли восемь человек, в их числе четыре ребенка.