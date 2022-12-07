Власти РФ подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на нефть, - "Ведомости"

Правительство России разрабатывает три варианта ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть, пишет газета "Ведомости".

По словам двух источников издания, первая инициатива заключается в полном запрете продажи сырья подержавшим рестрикции государствам, даже если они приобретают черное золото у России через посредников или их цепочку.

Второй вариант - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем, сообщает издание.

И третий вариант, по данным издания, - это введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

По словам одного из источников, пока ни один вариант не получил одобрения. 6 декабря вопрос должен был обсуждаться на совещании у президента в том числе с участием нефтяных компаний.

Российские власти неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть покупателям, присоединившимся к потолку цен. Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка должен быть принят до конца года,сообщил накануне вице-премьер РФ Александр Новак.