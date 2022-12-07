Озвучена роль муки в росте цен на хлеб

Мораторий на рост цен на хлеб при подорожании сырья и отсутствии господдержки может привести к тому, что производители "просто вымрут". При росте цен на муку на 25% хлеб должен дорожать на 6%. Ограничение розничной наценки на хлеб при резком росте себестоимости и подорожании ингредиентов у производителей и отсутствии государственной поддержки может привести к разорению хлебопекарной отрасли.

Основное сырье в себестоимости хлеба и хлебной продукции – мука, напомнил в интервью РБК владелец крупнейшего в России булочно-кондитерского холдинга "Коломенский" Алексей Тулупов: на ее долю приходится 25% затрат на производство. Стоимость муки в России на данный момент "более или менее стабильна", отмечает собеседник издания, но дорожать могут другие ингредиенты, например, кондитерские жиры, какао.

"Время от времени, когда что-то из ингредиентов резко дорожает, (власти) просят нас не поднимать цены. Но нельзя сказать, что это сверхмаржинальный рынок. Если завтра мука подорожает на 20%, а цены поднимать запретят, то все разорятся. Просто хлеба не будет ни за какие деньги", - предупреждает Тулупов.

Увеличение цен на муку на 20% означает рост себестоимости хлеба на 6%, приводит пример владелец "Коломенского". У самого холдинга, по словам его владельца, есть запас прочности, но этого нельзя сказать обо всех производителях.

"Мы можем себе позволить какое-то время не повышать цены. Но у кого нет этого запаса в 6%, те просто вымрут, и от этого станет хуже всем. Государство на такие глупости не пойдет, я в это верю", - говорит бизнесмен.

Россияне при этом консервативны в выборе хлеба, и колебания цен существенно не влияют на их выбор. Самый продаваемый продукт у "Коломенского" – нарезной батон, его доля в выручке и марже у холдинга составляет 13%, оценивает бизнесмен. Но в целом у компании очень мало дешевых хлебов в ассортименте.