07 Декабря 2022
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Политика Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер проведет прямую линию с жителями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 декабря проведет прямую линию с жителями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Свои вопросы и видеообращения южноуральцы могут оставить на сайте спроситекслера.рф или по телефону "горячей линии" 8 800 500 74 50. Их будут принимать с 7 по 14 декабря.

Прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов ОТВ, "Россия-24" и Урал 1, радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск, на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Теги: Алексей Текслер, прямая линия,



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